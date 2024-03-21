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水原一平涉簽賭稱大谷翔平轉帳幫還債 後改口大谷不知情
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羅東鎮長吳秋齡涉賄選案 二審仍獲無罪

2024/3/21 12:33
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（中央社記者劉世怡台北21日電）國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡涉賄選，檢方依公職人員選舉罷免法行賄罪起訴，並提當選無效之訴。二審今天宣判，維持一審判決無罪，檢察官得上訴，須受刑事妥速審判法限制。

民事部分，宜蘭地檢署提起當選無效之訴，遭一審宜蘭地方法院駁回。可上訴。

全案緣於，宜蘭地檢署指出，羅東鎮公所民政課於民國110年3月20日在餐廳辦理「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，原定預估71桌，實際出席桌數僅55桌。

檢方表示，吳秋齡當時得知後，為尋求順利連任羅東鎮長，指示將剩餘桌數於同年3月30日晚間在餐廳宴請非志工團體，且多數會員具有羅東鎮長選舉投票權，及有影響力的羅東鎮家長會長聯誼會成員，和鎮內中小學校長，依涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌起訴吳秋齡。

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一審宜蘭地方法院認為，因無證據證明過程中有約定投票行為，且出席的相關證人也不知餐費是誰支出、紅酒是誰贈送，無對價認知，判決吳秋齡無罪，案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天表示，原審難認吳秋齡邀宴及發送紅酒行為，無從形成吳秋齡有罪的確信，並無違誤，檢察官上訴書所指，均罪證不足，仍判吳秋齡無罪，檢察官得上訴，但須受刑事妥速審判法第9條規定限制。（編輯：方沛清）1130321

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