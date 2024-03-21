涉收購帳戶擄人拘禁 南警破暴力集團逮12嫌

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市警方日前獲報指稱疑似有民眾遭人擄走，組成專案小組追查，發現為收購人頭帳戶暴力集團涉案，先後查獲主嫌厲姓男子等12名嫌疑人，並救出2名遭拘禁被害人。

台南市政府警察局刑警大隊毒品查緝中心專員陳志偉今天接受媒體聯訪表示，新化警分局日前獲報，指稱有民眾疑似遭擄走，市警局組成專案小組追查，先後救出2名被害人，並緝獲主嫌22歲厲姓男子到案。

警方查出被擄走的蔡姓男子疑似被利誘販賣人頭帳戶，被不法集團扣留個人證件與存摺，並加以拘禁，蔡男趁機逃跑後，前往金融機構申辦遺失，讓不法集團無法繼續使用提款卡，後來又被對方找上門擄走，警方獲報後隔天救出蔡男，再循線前往嘉義救出另一名因債務遭拘禁的女子。

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陳志偉指出，以厲姓男子為首暴力集團成員涉嫌收購人頭帳戶，如帳戶申請人未依指示配合辦理帳戶及各項身分認證、提領款項，則施以人身拘禁，或利用不當債務逼迫就範，且不定時更換據點以躲避追緝，專案小組跟監蒐證鎖定藏匿處所，先後發動3波搜索，查獲12名嫌疑人到案，順利瓦解此不法集團。

警方指出，厲姓主嫌及陳姓共犯已遭法院羈押，全案今天依組織犯罪、妨害自由及人口販運防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130321