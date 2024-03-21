前竹市衛生局食藥科長與廠商涉賄 2人羈押禁見

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹地檢署今天表示，前新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓科長與張姓廠商因涉收受賄賂等案遭搜索，竹檢訊後聲押，新竹地方法院諭知2人皆羈押禁見。

新竹地檢署發布新聞稿指出，偵辦新竹市衛生局鄭姓公務員涉收受賄賂等案，昨天指揮專案小組執行搜索，並傳喚與通知涉案人與證人共21人到案。

檢方向中央社記者說，經檢察官問訊後，認為鄭姓公務員及張姓業者涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且有羈押之必要，訊後向新竹地方法院聲請羈押禁見。

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新竹市政府向中央社記者說，此案是於2021年由政風處指示清查，經初步行政調查後發現，前竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓科長辦理過程疑涉有圖利不法情形，同年6月已報請法務部廉政署偵辦，目前皆配合檢方偵辦中。

依據新竹市官網顯示，鄭女2017年曾任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，擔任科長約3年多，2021年調任為竹市衛生局食品藥物管理科技正。（編輯：張銘坤）1030321