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涉現金買票1人2000元 原住民立委落選人遭起訴

2024/3/22 12:21
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（中央社記者高華謙新北22日電）檢調查出，去年參選山地原住民立委落選的張子孝與競選團隊黃姓執行長涉以每人新台幣2000元至3000元不等現金，向10名選民買票。新北地檢署今天依違反選罷法起訴張、黃2人。

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檢調調查，黃姓執行長去年11月先去苗栗縣泰安鄉，拿3000元給謝姓選民，要求支持張子孝。後來，張子孝再透過黃姓執行長辦說明會，邀選民到新北市樹林區某間麵食店，由黃姓執行長發放2000元現金給在場9名選民，尋求支持張子孝。總計行賄2萬1000元給10名選民。

新北地檢署主任檢察官劉文瀚指揮法務部調查局新北市調查處多次發動搜索蒐證，並傳訊被告張子孝、黃姓執行長及相關證人到案，先後聲請羈押張、黃2人獲准。檢方今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂而約其投票權為一定之行使罪嫌起訴2人。至於劉姓選民等10人涉投票收賄罪，已另為緩起訴處分。（編輯：方沛清）1130322

#張子孝
#新北地檢署
#原住民
#劉文瀚
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