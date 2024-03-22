被指不敢偵辦台蠟案 調查局澄清

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）媒體報導，多名調查局主管與台蠟公司接觸，疑似不敢偵辦台蠟案。調查局今天表示，相關主管與台蠟案無關聯，媒體無端影射、非事實，本案仍由檢察官指揮嘉義縣調查站偵查中。

風傳媒報導指出，監察院日前提案糾正調查局，指調查局搜索台蠟公司時過程欠當，另有多名高階主管屢屢與台蠟公司接觸，並影射多名主管先後任職於桃園市調查處，與曾任桃園市長的行政院副院長鄭文燦熟識、友好。

法務部調查局發布新聞稿指出，台蠟違反證券交易法案，仍由嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站偵辦，偵查進度、作為均依檢察官的指揮辦理，並無不敢偵辦。

新聞稿指出，台蠟案於民國111年10月間執行搜索時查扣的筆記本，已由地檢署列為證物扣押中，目前本案由檢察官偵查中，尚未偵查終結。

調查局表示，監察院調查期間，均配合監察委員約詢並說明，將針對糾正案文及調查報告中的缺失進行檢討，並針對糾正案文中參與飲宴、應酬的相關人士進行調查，儘速查明有無違反公務人員廉政倫理規範，如有違反將究責懲處。

調查局指出，媒體報導的多名主管，均曾任職於桃園，與當地政壇人士及地方首長認識，尚與常情無違，也與台蠟案偵辦無關聯，媒體無端影射、非事實，予以澄清。

新聞稿最後提到，調查局人員往後執行任務及經營轄區時，若涉及利害關係案件迴避等制度面規範不足部分，往後將一併檢討，以期達成維護國家安全與犯罪調查的任務。（編輯：張銘坤）1130322