男子畏罪將毒品丟屋瓦 三峽警成蜘蛛人爬屋頂查獲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北22日電）43歲黃男昨晚準備開走一輛車籍已註記「車主死亡」的汽車，被新北三峽警發現，黃男畏罪棄車逃逸，並將手中毒品丟到廢棄屋瓦頂，員警制伏黃男後，成蜘蛛人爬屋頂、查獲毒品。

新北市警察局三峽分局發布新聞稿表示，21日晚間橫溪派出所長黃政諺與警員簡成堉在巡邏時，發現在三峽區介壽路138巷附近，有一輛許久沒移動且車主已登記死亡的汽車竟然亮燈，相當可疑，員警趨前一看，車上黃男見警拔腿就跑，隨後遭員警攔下盤查。

警方攔下盤查，發現黃男有多次毒品前科，昨晚疑似與買家交易毒品，身上攜5包安非他命，見警趨前盤查時擔心被抓，便將手邊毒品丟到廢棄屋瓦上，並否認丟毒品而是丟打火機。

從警6年的簡成堉為了找出毒品，摸黑爬上隨時會垮的屋瓦頂，用手電筒翻找，簡員接受中央社記者電訪時說，「踩屋瓦時還有碎裂聲，會擔心安危，但沒有想太多，只想完成任務。」最後簡員與5名前來支援的員警，花40分鐘找到黃男用衛生紙包起來丟棄的毒品。

黃男見警方找到毒品後，坦承是他持有，警方後續依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。（編輯：林恕暉）1130322