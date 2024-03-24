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移民署台中開課 助新住民學習插花經營夫妻關係

2024/3/24 17:34
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（中央社記者蘇木春台中24日電）移民署台中市第一服務站今天邀集新住民夫妻參與家庭教育課程，學習插花藝術及夫妻相處之道。移民署提醒外國人或無戶籍國民逾期停居留罰鍰已提高，應注意證件效期避免受罰。

移民署中區事務大隊台中市第一服務站今天邀請台灣樂齡愛幼教育協會理事長陳雪嬌與新住民家庭座談交流夫妻相處之道，並帶著新住民夫妻發揮創意運用平價花材嘗試創作插花藝術。

陳雪嬌表示，創作沒有標準答案，只要雙方喜歡就好，就如同夫妻關係的經營，每對夫妻間都有不同的相處模式，找到彼此間最舒服的距離與溝通方式，用心呵護便能甜甜蜜蜜、長長久久。

參加活動的新住民夫妻在陳雪嬌指導下，挑選喜歡的主花再配上點綴花飾，便完成獨一無二的花藝作品，營造浪漫生活氛圍。

陳雪嬌指出，花藝作品帶回家後，若想要觀賞期維持久一些，記得要每天換水，用新鮮水源保持花材生命力，就如同夫妻關係一般，習慣的生活模式讓人有安全感，但偶爾可以為生活添加一些新鮮感，例如換個擺飾、對彼此說「我愛你」或出門約會進行小旅行，都能夠讓婚姻生活歷久彌新。

台中市第一服務站主任王驥表示，樂見新住民夫妻一起參與家庭教育課程，同時提醒新住民的居留權益與相關規定需要新住民夫妻一同注意。

王驥指出，今年度移民法修法實施後，外國人或無戶籍國民逾期停居留罰鍰自3月1日起提高為新台幣1萬元至5萬元，應注意證件效期，提早辦理延期，避免逾期受罰。（編輯：戴光育）1130324

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