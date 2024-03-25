中國退役武警淪飛機竊賊 航警逮人持續向上溯源

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）桃檢日前依竊盜罪嫌起訴在飛機上行竊的中國大陸籍男子韓偉、肖磊磊，航空警察局今天指出，韓偉為退役武警，另有多起類似案件在調查中，將續查幕後是否有竊盜集團操控。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航警局今年1月接獲新加坡籍旅客報案指稱在搭機赴台旅遊時，在飛機上發現包包內現金遭抽換為一疊口罩，損失新台幣6萬元，行程無法繼續只好敗興而歸。

陳綿宗指出，航警局深入調查後鎖定中國大陸籍男子韓偉涉有重嫌後，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

他說，專案小組調查發現，韓偉習慣結夥行竊，手法為藉由同夥接應轉移偷竊財物，即使失風被逮也無法人贓俱獲，並懷疑背後另有竊盜集團操控指導。經過月餘跟監、蒐證，2月間進行跨境布署行動，在班機降落台灣後一舉緝捕持續涉案的韓偉及同夥肖磊磊到案。

陳綿宗表示，2名犯嫌到案後，警方發現竊得贓物包含阿拉伯聯合大公國、印度、菲律賓、泰、馬、港、加拿大等數10國貨幣。警詢時，肖磊磊坦承花費人民幣3萬元向中國大陸四川省綽號「禿子」人士學習行竊，而韓偉是退役的武警。

他指出，嫌犯供稱自去年10月起在亞洲各國領空行竊，但都只偷得零星散鈔沒想到遭台灣警方鎖定。

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陳綿宗表示，目前仍有多起飛機上行竊案件在調查中，發現這些竊賊多是「個體戶」，飛機上相遇時還會從手法觀察是否「師承同派系」，除交換情報也會進一步彼此合作，提高行竊機率並規避查緝。

他指出，韓偉與肖磊磊涉嫌違反刑法加重竊盜罪嫌事證明確，近期已由桃園地方檢察署提起公訴，由於這些竊賊多來自中國大陸某地區，航警局將持續追緝幕後是否有空中竊盜集團，務必繩之以法。（編輯：戴光育）1130325