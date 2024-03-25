台鐵宜蘭段訊號線被剪 嫌犯落網

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）台鐵宜蘭段訊號線23日遭剪斷，一度導致四城站和宜蘭站之間號誌異常。警方昨天拘提涉案李姓男子，李男疑似要竊取電纜線卻誤剪訊號線，全案送辦。

23日凌晨4時，位於宜蘭縣台鐵四城站東正線下行出發號誌發生故障，經台鐵查修後發現，位於宜蘭市環市東路路橋下鐵軌旁2條訊號線被剪斷，一度導致宜蘭站與四城站之間東西線號誌故障，列車行經相關路段都減速慢行。這起事件經搶修後，共影響30列次498分、旅客3850人。

由於這起事件的訊號線當時只被剪斷，並沒有被取走，外界質疑有人蓄意破壞。因涉及大眾運輸行車安全，警方組成專案小組偵辦。

專案小組之後調閱監視畫面，查到1輛小貨車在案發時曾進出現場，隨後鎖定車牌以車追人，昨天下午持拘票到羅東鎮拘提李男，查獲油壓剪、頭燈、梯子等工具。

據了解，李男疑似想竊取電纜線，但誤剪訊號線，可能認為價值不高未取走。

因李男涉有重嫌，警方依毀損、竊盜、公共危險罪，今天移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130325