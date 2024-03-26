觀塘工業區海岸利用許可遭訴撤銷案 二審發回更審

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（中央社記者劉世怡台北26日電）台灣蠻野心足生態協會等環團及桃園居民葉斯桂等人，為保護藻礁，興訟請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」，一審敗訴，提上訴。二審日前廢棄原判決發回更審。

全案緣於，台灣中油公司於民國106年3月間向桃園市政府函送「桃園觀塘工業區海岸利用管理說明書」，就其天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫，將於一級海岸保護區以外特定區位內，進行「第一階段開發計畫-第三座天然氣接收站（面積95.4公頃）」的一定規模以上工程，依海岸管理法規定申請許可。

內政部於107年3月間作出處分，即函復中油公司有關此申請案，依內政部海岸管理審議會第12次會議決議補正完竣，內政部予以許可，中油公司依核可的說明書辦理。

環保團體台灣蠻野心足生態協會、桃園海岸生態保育協會及桃園觀塘海岸居民提告主張，內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」給中油公司，本案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，內政部的處分卻許可開發，明顯違法，且本案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，明顯違反海岸管理法等，請求撤銷內政部的處分。

訴訟期間，環團專職律師蔡雅瀅出庭表示，107年11月提起本件撤銷觀塘工業區海岸利用許可案，應是「海岸管理法」於104年公布施行後，撤銷海岸利用許可的第一個案例。

內政部則主張，原處分並無違誤；中油代表庭後受訪則說，尊重環團及居民的主張與立場，強調當初符合法令規定，才取得相關的許可。

一審台北高等行政法院認為，僅部分居民住在開發工程基地半徑5至8公里的管制區範圍內，為提起撤銷訴訟的當事人適格，2個環團則非本件的適格當事人，審酌本件原處分並無違誤，判決環團及居民敗訴。

環團及居民不服，提起上訴，二審最高行政法院認為，依據中油公司提出的說明書，工程是在工業區興建液化天然氣接收站，而液化天然氣主要成分甲烷，屬易燃物且洩漏的雲氣具爆炸性，本案目前規劃設置2座16萬公秉天然氣儲槽，一旦發生爆炸，將對居住在20.12公里處的人，造成生命、身體、財產權益影響。

再參酌海岸管理法規定，本件提告的居民都為本件撤銷訴訟的適格當事人，2個環團仍非本件的適格當事人，原判決就居民適格與否判斷有誤。

二審指出，中油公司被要求「有關工業區開發對藻礁生態環境衝擊部分，加強補充相關復育及彌補措施」等 ，訂定保育計晝。

但是內政部何能在中油公司尚未訂定保育計晝前，即認申請案已對海岸生態環境衝擊採取「有效」的避免或減輕措施，而符合海岸管理法規定，即未見內政部依海岸管理法，應自負的審查職責部分做出說明。

二審表示，攸關本件原處分是否適法，原判決未查明釐清，有未盡職權調查義務及判決理由不備，因此將原判決廢棄，發回台北高等行政法院更審。（編輯：李錫璋）1130326