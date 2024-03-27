前銀行經理涉收潤寅集團10萬元 北檢緩起訴

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）北檢偵辦潤寅詐貸案時，另查出某銀行林姓前經理涉收受潤寅集團不當利益10萬餘元，北檢考量他認罪且繳回犯罪所得，今天處分緩起訴2年，命林男支付公庫新台幣15萬元。

全案起於，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人詐貸逾400億元，台北地檢署依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人。台灣高等法院判處楊文虎25年徒刑、王音之27年徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

北檢查出，有多家行庫人員涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成各行庫損失，包括合作金庫前董事長廖燦昌等人陸續遭檢察官起訴。

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另外，檢察官循線查出，某銀行林姓前經理涉嫌於民國104年2月14日收受與銀行有授信往來潤寅集團負責人王音之贈送水果禮盒，另收受王音之放在水果禮盒內現金6萬元，藉此向借款人收受不當利益，總價約10萬餘元。

林男坦承不諱，檢察官審酌林男認罪，無前科，已繳回犯罪所得，犯後態度良好，以林男涉犯銀行法收受不當利益罪嫌，處分緩起訴2年，須支付公庫15萬元。（編輯：方沛清）1130327