桃園槍戰受傷勇警出院 將報警政署爭取破格升遷

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市23日深夜發生警匪槍戰，22歲蔡姓警員左肩中彈倒地後仍開槍還擊，桃園市長張善政今天在市政會議表揚11名員警，同時要求警察局將蔡姓警員英勇事蹟報警政署爭取破格升遷。

張善政表示，蔡姓警員送往林口長庚醫院開刀取出子彈後已無大礙，昨天出院回台中老家休息，當天警匪槍戰雙方共開了100多槍，除了參與圍捕的11名警員予以獎勵，對於中彈倒地仍奮勇開槍還擊的蔡姓警員，也請警察局報警政署爭取破格升遷。

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張善政說，楊姓男子因不滿遭警察局先前查獲持有非法改造槍枝，加上最近嚴格取締才心生不滿，警察局今年今年1、2月已查獲20支非法槍械，去年同期才7支，增加近3倍，平時就要未雨綢繆，透過各種可能管道把非法槍械的人與地全面清查。

張善政提到，先前基隆市有派出所遭歹徒開車衝撞也是另一個風險，已指示警察局針對各派出所櫃檯、門口進行清查，並補強比較脆弱、容易造成傷害地點，以提供警員更安全執勤環境。（編輯：方沛清）1130327