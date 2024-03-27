到台中吃美食4萬元安全帽被偷 警逮竊賊已遭變賣

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）2名男子騎機車到台中市觀光，為吃美食隨手將安全帽掛車上竟被偷走，警方查獲62歲王姓女竊賊，但2頂合計價值逾4萬的安全帽已被變賣，依竊盜罪嫌移送偵辦。

台中市警察局第二分局今天表示，日前受理2名年輕男子前來報案，指稱2人從桃園騎機車南下準備到合歡山旅遊，當天中午特別到台中市北區三民路一家知名的火雞肉飯用餐。

警方指出，2人隨手將2頂合計價值逾新台幣4萬元的安全帽，掛在機車龍頭及掛鉤上，趕緊進入店內排隊用餐，等2人用餐後，回到機車停放處才發現安全帽已經不見了，旅遊行程因安全帽被偷敗興而歸，只好先到附近買2頂替代的安全帽。

警方接獲報案展開調查，不到1個小時就從監視器影像中發現竊賊蹤跡，警方說，竊賊得手後將安全帽小心翼翼放置三輪車籃子內騎車離去。

警方指出，由於吳姓員警從去年6月調派台中公園派出所至今破獲多起竊盜案件，從監視器畫面中看到竊賊身影即在記憶中搜尋相吻合的對象，火速將62歲王姓女竊嫌查緝到案。

警方說，王女落網後供稱已將安全帽變賣後返家，且不願透露安全帽及變賣後贓款的流向，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130327