寵物牽繩卡石縫卻謊報受困 消防局：最高可罰5萬

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市警消接獲蔡姓女子報案，指自己跟寵物狐獴卡在石縫中，但到場卻發現僅是蔡女寵物牽繩卡石縫，基於為民服務仍協助解開。消防局指出，民眾無故報案或謊報可開罰最高5萬。

有網友在臉書粉專「靠北消防3.0」貼文指，高雄消防人員出動2車竟為救護「寵物牽繩」，且事後處理過程更寫下「現場患者身高約2米，意識不清對痛沒反應，夾在石頭中，膚色橘色」，事件引發網友熱議。

高雄市政府消防局指出，依據消防法第36條，民眾若無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，可處新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

高市三民一警分局今天說明，27日下午接獲28歲蔡女報案指其寵物在三民公園公廁旁受困，當員警聯繫市府動保處前往協助救援之際，蔡女又再次報案，並改口是人卡在石縫。

轄區派出所警網趕往處置前為求謹慎，同時回撥電話確認需協助狀況，蔡女電話中表示自己與所飼養的寵物一同卡在石縫中，警方因此通報消防人員協助救援。

消防局派出2車救援，但到達現場卻發現蔡女與其寵物狐獴並無受困，僅是寵物牽繩卡在石縫中無法取出，現場指揮官基於為民服務立場，協助民眾將牽繩解開，狀況解除後消防人車返隊。

蔡女則表示，因一時心急未清楚說明狀況，相當抱歉。所幸警消到場後迅速排解狀況，虛驚一場。（編輯：郭諭儒）1130330