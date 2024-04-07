高雄男酒駕闖入輕軌撞倒路樹棄車逃逸 警速逮送辦

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄林姓男子今天下午近4時，開車行經輕軌大順路段違規左轉，並突然失控闖入輕軌軌道，撞倒路樹及標誌桿後棄車逃逸；不久即被警方逮捕，酒測值達0.74毫克，移送法辦。

林男下午3時47分開車行經鼓山區大順一路與富國路口，違規左轉後失控闖入輕軌軌道，撞倒路樹及標誌桿，導致輕軌C24站至C25站區間順逆行軌均無法通行。

高雄捷運公司向中央社記者表示，行控中心隨即變更運轉模式為C24站至C29站局部運轉，下午4時許支援人力及拖吊車均抵達協助處理肇事車輛，並於下午4時42分恢復全線正常營運；而一度中斷的區段，則安排巴士接駁車上乘客。

高雄市警察局鼓山分局發布訊息表示，30歲林男沿大順一路東向西方向駕駛車輛，至富國路口迴轉向東時，失控左偏碰撞軌道內植栽樹木及標誌桿，致路樹傾斜、標誌桿傾倒，且當下未留在現場反而徒步逃逸。

鼓山員警獲報後趕抵現場，並沿線追緝林男，隨即於大順一路、自由路口攔獲林男，並確認為肇事駕駛；警方發現林男渾身酒氣，經酒測呼氣酒測值為0.74毫克，當場將林男依公共危險案逮捕。

警方表示，調查發現這輛汽車的車牌已遭吊扣，卻懸掛他車車牌，警方也依規定舉發；現場僅有肇事車輛副駕乘客1名送醫，無明顯外傷，警方也依道路交通管理處罰條例35條8項舉發，可處乘客新台幣6000元至1萬5000元罰鍰。

警方表示，林男酒後開車，除涉犯刑法公共危險、肇事逃逸，另外違反大眾捷運法、道路交通管理處罰條例等多項規定。（編輯：陳仁華）1130407