白牌車淪移動詐騙機房 中部趴趴走落網法辦

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（中央社記者蘇木春台中8日電）陳姓白牌車司機被詐騙集團吸收，在中部以車輛設立移動式節費器機房，供詐團遠端網路連線撥打電話詐財，並避免警方查緝，經刑事局循線逮捕陳男並查扣相關證物，全案詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組，將「猜猜我是誰」及「假冒機構（公務員）詐財」被害案件，以大數據分析後，發現有移動式數位節費器（DMT）詐騙機房在中彰投地區活動。

全案由刑事局中打第二隊會同台中市政府警察局第四分局、彰化縣警察局員林分局等單位共組專案小組，經辦案人員蒐證後，鎖定機房負責人24歲陳姓男子涉案，於今年3月11日前往陳男位於彰化縣員林市的住處將他逮捕到案，並查扣DMT設備1批、數百張人頭門號卡、手機及車輛等證物。

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辦案人員查出，陳男平時以開白牌計程車為業，被詐騙集團吸收為成員，以車載DMT的方式，在中部的台中、彰化與南投等地區隨機移動，並將DMT前端設備卡池置放在租屋處，以抽換人頭門號卡。

警方指出，涉案的詐騙集團，透過網路連線到陳男設置的DMT機房後，再隨機撥打詐騙電話給被害人詐財，初步清查遭詐騙被害民眾共10人，詐騙金額達新台幣850萬餘元，警方全案詢問後依詐欺罪嫌，將陳男移送台中地方檢察署偵辦，並持續擴大調查釐清。（編輯：謝雅竹）1130408