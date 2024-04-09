東港漁船鴻興漁失聯返航 檢警查無不法返鹽埔漁港

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（中央社記者張已亷高雄9日電）海洋委員會海巡署今天表示，在貓鼻頭海域尋獲的屏東東港籍「鴻興漁」漁船，經專案小組清艙檢查未發現不法，經橋頭檢方同意「鴻」船駛離，在上午7時17分返抵東港鹽埔漁港。

海巡署指出，偵防分署因偵辦案件報請橋頭地檢署指揮；6日接獲漁業署通報漁鴻船失聯，為釐清是否與偵辦案件有關，8日尋獲「鴻」船後，依檢察官指揮將船帶返調查釐清。

對於媒體報導「屏漁船失聯5天 獲救舉止詭異遭查」，海巡署新聞稿表示，「鴻興漁」今天凌晨12時許泊靠海巡署興達港海巡基地，經專案小組依法執行清艙檢查，全程均在船長陪同下進行，未發現不法，完成檢查後經檢方同意漁船駛離。

農業部漁業署7日晚間8時30分發出通報指出，「鴻興漁」(CT2-5600)鮪延繩釣漁船3日8時46分從東港漁港出港，即未與家人聯繫失聯。經海巡岸際雷達回放確認「鴻興漁」3日最後發報位置，位在貓鼻頭西方18.5海浬處。

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直到8日上午11時25分，海巡「巡護7號」在貓鼻頭西南方45浬處海域，發現「鴻興漁」；艦隊分署增派14(恆春)海巡隊PP-3550艇，下午1時許在貓鼻頭西南西方37浬處海域登上「鴻」船，確認船長及2名印尼籍船員均平安，漁船因發電機故障致無法通聯。

另外，媒體報導「傳出出海當天陳男就相當神秘，行駛至鵝鑾鼻西方海域18.5海浬後失去AIS訊號」，海巡署並未說明。（編輯：孫承武）1130409