黃國昌控替光電業者圍事 蘇治芬提告妨害名譽

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）台灣民眾黨立委黃國昌指控前雲林縣長蘇治芬替麥寮光電業者圍事，蘇治芬今天到台北地檢署控告黃國昌涉嫌妨害名譽，表示不容許莫須有的選舉抹黑。

黃國昌4月7日於臉書（Facebook）發文指出，民進黨2014年提名光電業者許忠富參選雲林麥寮鄉長，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，之後由蔡宗融獲取其中3區。

黃國昌發文表示，面對這些官商勾結，蔡總統選擇沉默，反而是曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬，突然急忙跳出來替許忠富圍事。

蘇治芬今天在民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王世堅陪同下，到台北地檢署按鈴提告。

蘇治芬受訪時指出，選在麥寮鄉長補選時，在臉書上進行不實的抹黑、造謠，黃國昌不能濫用言論自由，用能源政策包裝攻擊，顛倒是非黑白。

蘇治芬表示，如果黃國昌不怕，到時候法庭上見，究竟黃國昌指控她的黑金、黑箱、圍事是什麼，大家把政策攤開來講，不容許莫須有的選舉抹黑，令人無法忍受，為捍衛清白因此提出告訴。

黃國昌今天上午於立法院接受媒體聯訪時表示，針對蘇治芬提告的部分，先前說的很清楚，透過濫訴來移轉問題焦點，是民進黨常用的方法。

麥寮鄉長將於4月13日補選，共4人登記參選，包括1號台灣民眾黨林宜豊、2號無黨籍縣議員許留賓、3號前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）、4號國民黨籍許志豪。（編輯：蕭博文）1130411