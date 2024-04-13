海巡破獲偷渡集團 管碧玲指示追緝幕後首謀

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）雄檢日前破獲蔡姓船長等5人載15名越籍偷渡客，事後全遭羈押。海委會主委管碧玲今天表示，偷渡集團惡性重大，指示六大查緝系統建立聯合查緝機制，共同追緝幕後首謀。

高雄地檢署4月初表示，42歲蔡姓船長、王姓輪機長、李姓、郭姓與鄭姓船員共謀，以新台幣15萬元代價駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」到福建沿岸某海域，接駁15名越南籍人士非法入境遭逮，5人訊後遭聲押禁見獲准。

管碧玲今天在臉書發文指出，3月1日入出國移民法修正加重刑責後，此案為海巡署破獲、適用新法首案。調查顯示，此集團至少在去年3月、12月，被查到各載運十多名越南人非法來台，其中一次幾乎要悶死偷渡者，這次還在後續追緝時衝撞海巡，如此密集犯案且手段凶殘，是惡性重大的走私偷渡犯罪集團。

管碧玲說，過去載運偷渡刑責僅3年以下，集團涉案人都被法院裁定交保，交保後繼續謀劃犯罪，以致不到半年就接連犯案。但修法加重刑責後，提高為1年以上、7年以下，更針對營利者處3年以上、10年以下有期徒刑，這次緝獲有重大意義，對這種惡性連續偷渡集團，必須重罰以儆效尤。

管碧玲肯定海巡署人員努力不懈，也指示召集走私偷渡聯繫會報成員中的六大查緝系統，鎖定此重大惡性犯罪首謀，建立聯合查緝機制，共同追緝幕後首謀。

此外，因此案為入出國移民法修法後查獲首起偷渡案，5人均能聲押獲准，各單位辦案應循此例，以更有利具體證據，供檢方向院方申請順利聲押。（編輯：郭諭儒）1130413