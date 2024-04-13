女子墜落台64線身亡 前夫等3人依過失致死罪偵辦

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）台64線今天發生一起墜橋身亡事件，26歲蔡姓女子與前夫及其家人共乘一車，卻在台64線時下車，女子下車後墜橋身亡，警方依過失致死罪嫌先將車上3人函送偵辦。

新北市政府警察局蘆洲分局發布訊息，中午12時許接獲報案，有人在台64線快速道路上追逐，警方獲報前往發現一女子墜落橋下的中興路3段5巷與疏洪北路口，立即通知救護人員到場，女子現場已無意識，經急救無效死亡。

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警方初步了解，車上有4人，分別是26歲的死者蔡女與25歲前夫、前夫哥哥和哥哥女友，蔡女疑似在車上告知前夫交新男友，雙方發生口角，隨後車子停在台64線上，蔡女下車後墜橋身亡。

警方在現場沒有發現任何刀械，蘆洲分局偵查隊長郭懷澤告訴中央社記者，整起案件目前不排除任何可能性，目前先將車上其他3人依過失致死罪嫌函送偵辦，全力調查釐清事發原因。（編輯：吳協昌）1130413