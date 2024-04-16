婦聯會附隨組織案6年未結惹議 北高行：並無延宕

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（中央社記者劉世怡台北16日電）婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織興訟，案件遭質疑至今逾6年還在準備程序階段。北高行今天指出，全案因釋憲案停審等影響，民國110年初已開庭實質審理中，並無延宕。

自由時報今天報導，台北高等行政法院審理進度牛步，婦聯會附隨組織案興訟至今逾6年仍在準備程序。

對此，台北高等行政法院表示，第一審通常訴訟程序事件的辦案期限，依現行各級行政法院辦案期限規則規定為2年期限，但個案依其案件繁雜程度，未必能在2年內終結；且依規定，受命法官進行準備程序得命當事人到場、要求提出文書、進行勘驗及調查證據，並非未實質審理。

北高行指出，經查合議庭於民國108年3月4日裁定停止訴訟程序聲請大法官（現已改制為憲法法庭）解釋，經司法院大法官109年8月28日釋憲後，因黨產會聲請受命法官迴避而依法停止訴訟程序。迴避案件終結後，才撤銷停止訴訟程序。

北高行表示，合議庭受命法官於110年1月起即持續準備程序開庭實質審理中，至今進行審理約3年多，期間因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響案件進行，因此報載尚未開庭而審理延宕，應有誤會。

北高行指出，案件進行內容是屬於審判核心事項，為審判獨立範疇，期盼民眾留給法官純淨的審判空間。

全案緣於，不當黨產處理委員會成立後，陸續認定中投、欣裕台、婦聯會等為中國國民黨的附隨組織，國民黨等不服，分別向台北高等行政法院提起訴訟。北高行多個合議庭的法官等認為黨產條例有違憲疑義，於民國107年6月間向司法院大法官聲請釋憲。

中華民國婦女聯合會提起行政訴訟，緣於黨產會107年2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織，案件由台北高等行政法院3名法官組成合議庭審理，期間考量另庭法官及婦聯會已聲請釋憲，因此在107年11月5日裁定此件於司法院大法官就釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟。

黨產會不服法院裁定停止訴訟，提起抗告，最高行政法院認定，此件承審法官們未聲請釋憲，而是以另案事件聲請釋憲作為停審理由，對訴訟當事人權利保護未足，因此將原裁定廢棄。

此件合議庭法官確信黨產條例的部份條文有違憲疑慮，並已聲請釋憲，於108年3月4日裁定此件停止訴訟。

大法官會議於109年8月28日針對黨產條例釋憲案，做出釋字第793條解釋，宣告全部合憲，即黨產條例規範政黨財產移轉等事項，未剝奪政黨賴以存續、運作的財產，並非憲法所不許。條例也未違反憲法權力分立、平等、比例等原則。

黨產會於大法官解釋後，以當初聲請釋憲的7名法官有偏頗之虞，陸續聲請多案迴避，最終遭法院駁回確定。

審理婦聯會黨產案的合議庭，因法官調職及異動，其中2名法官換人，合議庭審酌黨產條例已作成解釋，原本停止訴訟程序的原因已消滅，因此於109年12月1日裁定撤銷，回歸原訴訟程序。（編輯：戴光育）1130416