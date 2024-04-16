綠能產業牽涉利益龐大 澎檢籲民眾勇於檢舉不法

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖地檢署今天指出，綠能產業發展是能源轉型重大關鍵，但牽涉利益龐大，籲請民眾對有妨害綠能產業發展等不法情資，勇於檢舉，因而查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲1000萬元獎金。

澎湖地檢署發布新聞指出，地檢署今天邀集台電澎湖區處、澎湖縣政府建設、政風與警局、廉政署南區調查組、澎湖調查站、海巡署澎湖查緝隊、澎湖縣政府政風處等召開打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，台電及澎縣府就澎湖地區綠能產業的發展現況提出報告。

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澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，「淨零排放」及「環境永續」為國際趨勢，推動綠能產業發展是國內能源轉型的重大關鍵，但因綠能產業牽涉利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，過去幾年間衍生貪瀆、組織犯罪等不法案例，期藉由警、調、廉政、海巡等機關共同組成聯繫平台，藉有效迅速整合，建立綿密而有效能的專業防制網絡。

澎湖地檢署表示，今天與會各單位達成建立專責聯繫窗口共識，積極蒐報妨害綠能業發展犯罪情資，即時通報政風業務聯繫中心，以利後續平台協調聯繫，同時籲請民眾或廠商若有妨害綠能產業等不法情資，勇於檢舉，因而查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲新台幣1000萬元獎金，且身分絕對保密，以維護綠能產業健全永續發展。（編輯：郭諭儒）1130416