外送員神來一掌助攻 中市警方緝獲毒品犯

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）網路社群瘋傳一段警方在台中市太平區奮力追緝嫌犯影片，台中市警察局第二分局今天表示，員警追緝毒品犯，過程中有外送員見義勇為從後拍倒嫌犯，讓警方順利逮人。

網路社群瘋傳一段員警在台中市太平區追緝毒品犯的影片，1名外送員騎著機車，向正在逃緝的嫌犯從後拍了一掌，嫌犯因而步伐不穩踉蹌跌倒，在後方追緝的員警順利上前控制嫌犯，並從嫌犯身上起出安非他命毒品。

警方指出，執行查緝毒品勤務，循線於昨天下午6時許在太平區永豐路一處停車場發現34歲黃姓男子行蹤，黃嫌遇盤查見情況不妙，上演落跑戲碼，並翻牆逃逸。

警方表示，追捕過程中，剛好有外送員經過，看到員警在後緊追，確認是警方的查緝行動，於是騎著機車協助追上黃男，從後拍了黃男一掌，黃男因步伐不穩、踉蹌跌倒。

警方指出，黃嫌遭警控制後，身上起獲安非他命20多克、分裝袋、手機等贓證物，依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

第二分局分局長周俊銘表示，感謝路過的熱心外送員見義勇為協助追捕，對於外送員參與打擊犯罪的嘉行，將擇期公開表揚。（編輯：郭諭儒）1130417