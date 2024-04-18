宜蘭某鄉鎮首長被指性騷擾女下屬 縣府調查中

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭縣某鄉鎮首長被指多次性騷擾女下屬，除多次言語騷擾，並曾逕自牽起女子手，女子向縣府提出申訴，縣府已受理正積極調查。對於女子指控，這名鄉鎮首長說，都是無中生有。

媒體報導，女子指出，這名鄉鎮首長除多次喝醉後打LINE以調戲口吻問「有沒有想我」外，曾前往其他縣市考察後入住飯店，首長還詢問她房號，提到晚間要來找她，要敲她房門；另外，有次其他縣市公所人員前來參訪，她因有事要先行離席，向這名鄉鎮首長報備時，卻被這名首長逕自牽起她的手。

報導指出，女子指控，懷孕期間曾到這名鄉鎮首長辦公室報告公事，首長竟說「我很生氣，為什麼妳肚子裡的小孩不是我的」，她因身心壓力過大，在懷孕初期有下體出血情形，醫師評估有流產風險，只能請安胎假休養。

此外，報導提到，女子另指控宜蘭縣府某二級單位主管，在公所任職期間，曾混身酒味強行環抱她，觸碰到她的胸部、大腿等處，所幸前同事直接將對方拉開。

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這名遭指控的宜蘭縣府某二級單位主管也予以否認，表示沒有這件事，女子已提告，地檢署正在偵辦中，縣府也已展開調查，他和女子沒有過節，到現在仍是一頭霧水，既然都這樣了，就走司法途徑，他會保留法律追訴權。

宜蘭縣政府表示，縣府3月接獲當事人性騷擾事件申訴書，經審行為人之一為機關最高負責人，依性別平等工作法規定予以受理，並依縣府性騷擾防治措施及申訴懲戒處理要點規定，於接獲申訴起7日內組成專案調查小組，成員包含具備性別意識的外部專業人士，目前積極進行相關調查中。（編輯：方沛清）1130418