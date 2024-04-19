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北市公車擦撞路旁8機車 司機未酒駕、無人受傷

2024/4/19 11:59（4/19 12:11 更新）
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台北市南港路1段附近18日深夜發生一輛公車撞倒停在機車格內的8輛機車，警方表示，公車駕駛疑未注意車前狀況釀禍。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 113年4月19日
台北市南港路1段附近18日深夜發生一輛公車撞倒停在機車格內的8輛機車，警方表示，公車駕駛疑未注意車前狀況釀禍。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 113年4月19日
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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市南港路1段附近昨晚發生交通事故，葉姓公車駕駛疑未注意車前狀況，不慎擦撞停在路旁機車格的8輛機車，導致機車傾倒，幸無人受傷，公車司機未酒駕，肇事原因待調查。

台北市警察局南港分局今天發布訊息指出，昨夜11時許獲報，南港路1段307號附近發生交通事故，派員到場發現，一輛公車已停放在路旁，且有多輛停在機車格內的機車傾倒、受損。

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警方表示，49歲葉姓公車司機行經南港路1段由西往東的車道時，行駛至肇事地點，疑未注意車前狀況，不慎讓公車右前車頭撞到停放在停車格內8輛機車，讓機車如骨牌似傾倒，幸無人受傷，公車司機酒測值為0。肇事原因仍待調查、釐清。

南港警分局指出，民眾開車時，會因注意力不集中或未注意車前狀況，引發交通事故，相關交通意外其實都可避免，呼籲駕駛應注意車前狀況，並與其他車輛保持行車安全間隔，減少發生憾事。（編輯：李錫璋）1130419

#台北市
#南港警分局
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