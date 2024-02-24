新莊轎車疑暴衝撞死60歲女外送員 9機車遭波及

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市1輛轎車今天下午在新莊區中港路停等時，疑似暴衝碰撞60歲女外送員，並衝撞9輛機車。警方表示，女外送員送醫急救後仍不治。實際肇事原因將進一步調查釐清。

市府消防局表示，下午1時15分據報，新莊區中港路與公園路交叉路口，發生車禍。消防救護人員到現場，發現為1輛黑色轎車側翻，有1名婦人被撞倒。

消防局簡訊說，警消到達時婦人呈現無呼吸、無心跳（外科OHCA）狀態，左額也有撕裂傷，左小腿變形。消防人員救援後，送往衛生福利部台北醫院急救。

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新莊警分局表示，經調查，許姓男子稱，今天駕駛轎車載著蔡姓男子，行經中港路車禍現場停等時，車輛疑不明原因暴衝。碰撞前方正於中港路路邊領取餐點的60歲女外送員，並波及停於路邊9輛機車。

警方說，傷者送醫急救，部立台北醫院於下午2時14分宣告不治。轎車駕駛酒精值為0；死者女外送員待醫院抽血釐清。全案事故新莊警分局交通分隊現場調查、採證及測繪紀錄。真正肇事原因待查。（編輯：方沛清）1130224