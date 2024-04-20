2男子因債務糾紛涉押人討債 北市警獲報逮捕送辦

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（中央社記者劉建邦台北20日電）從事金融業的蔣姓男子因3萬元債務糾紛，遭楊姓男子等2人押走並限制在汽車內，蔣男同事發現有異報警，台北市警方在館前路口攔車救人，警詢後把楊男等2人送辦。

台北市警察局中正一分局今天發布訊息指出，3月間獲報，有民眾因債務糾紛遭人押走且被帶上車，獲報後派線上警力循線攔查，並在館前路、忠孝西路口前發現犯嫌駕駛車輛，隨即攔車救人，並逮捕2名討債男子。

警方表示，38歲蔣姓男子日前在臉書（Facebook）發現非正式管道的借貸訊息，經與對方聯繫後，借款新台幣3萬元，但因遲未還款，遭33歲楊姓男子等2人登門討債。

警方說，蔣姓男子事後在公司附近與楊姓男子等2人在車內討論還款事宜，卻被控制行動，蔣男稱有意還款，但須返回公司索物，期間因同事發現有異，報警處理。

警方指出，蔣姓男子事後再被帶上楊姓男子等2人駕駛車輛準備離開公司附近，線上警力抵達現場並掌握車號後，隨即在館前路口附近攔車救出蔣男，並逮捕有毒品等前科的楊男等2人。

楊姓男子等2人遭逮後稱因蔣姓男子借3萬元但遲未還款，才會把人押上車。警詢依妨害自由、恐嚇、重利罪嫌，把楊男等2人移送台北地檢署偵辦。

北市中正一警分局呼籲，民眾有金錢需求，應循正當管道借貸，勿相信網路借貸，避免人財兩失，對於使用暴力違法犯罪，絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1130420