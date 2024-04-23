高雄百歲人瑞失蹤陳屍住處 女兒屢說謊藏遺體起疑

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄百歲人瑞金姓老翁與女兒同住，但榮服會與社會局前去訪視均沒看到人，且女兒說詞反覆啟人疑竇，直到昨天檢警搜索發現已成白骨的老翁遺體，初判為自然死亡。

家住高雄市前金區的101歲人瑞金翁與63歲女兒同住，去年金翁滿百歲時榮民服務處與市府社會局人員前往關懷訪視卻沒看到本人，同年11月仍找不到人通報由社福中心介入，但當時當地適逢登革熱防治疫情，衛生局人員入屋噴藥時雖沒看到金翁，卻也沒察覺異狀。

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高雄市政府社會局會同警方持續關懷訪視，發現金婦有說詞反覆情形，一度說安置在機構，又改口說老翁出境去中國，之後又說老翁已死亡遺體送往寶塔，但經配合檢警調查發現金婦說詞均查無實證，因擔心老翁安危，於是協助報案失蹤人口後函送警政偵辦。

檢警昨天再度前往金翁住處破門搜索，赫然在住處內發現已成白骨的老翁遺體，初判為自然死亡，無外力介入。但因金婦精神狀況有問題，檢警將她送醫治療後，將持續釐清說謊藏遺體動機，全案暫不朝凶殺案偵辦。（編輯：黃世雅）1130423