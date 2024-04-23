質疑徐巧芯後收恐嚇信 苗博雅報警籲勿挑戰法律

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員苗博雅今天表示，揭發立委徐巧芯涉嫌財申不實，就收到恐嚇信件，提到「會在家中被炸死」，已向警方報案，呼籲民眾不要一再挑戰法律界限。

國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，社會民主黨台北市議員苗博雅則出面質疑徐巧芯身穿名牌、疑有財產申報不實。

苗博雅今天下午在台北市議會接受媒體聯訪時說，近期不管網路留言或公務信箱，都收到針對自己或辦公室員工的謾罵恐嚇信，身為公眾人物原則上可以忍受，但涉及團隊或家人的人身安全，絕對不能容忍，因為已逾越法律，因此已向台北市警局報案並提告。

苗博雅表示，公布在臉書（Facebook）粉絲頁所收到的恐嚇信提及，若再批評徐巧芯，「我會在家裡被炸死」，從寄信時間來看，就是開始質疑徐巧芯相關議題。

苗博雅認為，徐巧芯不至於指使網友做出這樣行為，但「狂芯粉」存在，且會恐嚇不同意見的人，已嚴重拉低台灣民主討論品質。

苗博雅表示，特別挑出3、4封恐嚇信報警，至於其他信件部分，秉持不浪費司法資源、不濫訴原則，只要可容忍範圍都會容忍，但呼籲民眾不要一再挑戰法律界限。

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苗博雅指出，從信件內容來看，幾乎都是假帳號或專門為犯罪而設的電子郵件信箱，期待警方追出犯嫌，因為近期很多不同黨派政治人物，在問政及討論公共事務後，接獲類似人身安全威脅恐嚇信，這種情況是非常不對。

苗博雅指出，不管顏色和黨派都不該受到非法威脅，呼籲各黨派政治人物應告知支持者，別因他人有不同意見，就做出犯法事情，這非常牴觸民主底線，希望寄威脅信給任何政治人物的網友反省，並認為台灣民主應秉持和平理性原則進行討論。（編輯：蕭博文）1130423