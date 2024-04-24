彰化女網路投資6萬須再匯93萬才能領錢 報警逮車手

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）從事美容業30歲呂女加入網路投資平台，先後匯6萬給平台，原以為可領取獲利，卻被要求再匯93萬才能領錢；呂女報警處理，向詐團佯稱要交款，員警循線在超商逮捕王姓車手。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，在彰化市從事美容美髮業的呂女，在臉書（Facebook）看到投資廣告，加入在通訊軟體LINE中名為「圓夢新幹線」的群組，群組中聲稱投資衍生性金融商品可保證獲利。

呂女不疑有他，先匯款新台幣1萬元進入指定的銀行帳戶，群組管理員告知女子已獲利5萬，呂女於是先後再匯入5萬，不過要領取獲利時，卻被告知要再匯入93萬元才能提款。

呂女此時才發現被騙，向警方報案，此時詐騙集團還指示呂女可以花80萬元投資虛擬貨幣，將貨幣轉入平台後即可解除被凍結的投資帳戶。

呂女與詐騙集團約好22日在彰化市1間超商交付現金，員警獲報前往埋伏，等到自稱是幣商的王男現身，交付切結書要給呂女簽名時，員警立即現身出示證件進行盤查，由於王男回答不出交易模式、商品交易細節等問題，被認定為詐團車手。

警方當場逮捕王男，訊後被依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130424