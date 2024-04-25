北市建案工人遭電擊不治 檢起訴包商工地主任

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）台北市大同區一處建案去年8月傳出工安意外，工人遭電擊後送醫不治，勞檢處查出李姓包商與辜姓工地主任涉未事前停止送電。士檢日前依過失致死、職業安全衛生法等罪提起公訴。

士林地檢署起訴指出，李姓包商與辜姓工地主任承攬台北市大同區一處建案工程，負責現場管理、監督，去年8月28日上午8時許，指派陳姓男子於工地現場地下4樓進行緊急照明燈更換作業。

起訴指出，李男、辜男涉嫌未事前指示停止送電，也未讓陳男使用電工安全帽及絕緣防護具等措施，導致陳男因感電遭電擊而失去意識、跌落鋁梯，經送醫搶救後，重傷送醫不治。

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李男、辜男否認犯行，檢察官依據台北市勞動檢查處災害檢查報告書，認定李男、辜男未能事前採取必要的安全設備與勞工安全檢查措施，導致感電災害事故發生，與陳男死亡有因果關係。

檢察官認為，李男、辜男涉犯過失致死罪、職業安全衛生法的致生死亡職業災害罪嫌，依法提起公訴，另外李男公司身為雇主，違反職業安全衛生法，請求科處新台幣30萬元罰金。（編輯：張銘坤）1130425