醉男推女友墜樓 法官認無殺人動機判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄吳姓男子和郭姓女友在陽台喝酒，因喝太多發生口角肢體拉扯，路過民眾親眼看到吳男將女友推下樓致重傷。高雄地院審酌郭女為男友說話，且無殺人動機判處無罪。

高雄地方法院審理時，吳男辯稱當時是喝醉和女友爭執，到底有沒有碰到對方也沒印象了；吳男律師也認為，吳男先前沒有暴力傷害行為，且案發後還撥打2通電話給郭女，完全不知道對方已經墜樓，酒測值高達0.99，可見案發時處於酒醉狀態，應無殺人動機及犯意。加上郭女未提出傷害或過失傷害罪告訴，應為不受理判決。

郭女出庭時也為男友說話，證稱當時是攙扶對方遭拒絕推開，進而發生拉扯，過程中自己才不慎被推下樓。她進一步坦承，男友本性善良且憨厚老實，不是故意要推人，整件事只是男友喝到要開第3瓶紅酒被阻止發生口角，最後吵到陽台時發生意外。

合議庭審理後，認為2人是相處和睦、感情融洽的男女朋友，關係匪淺，且過去既無冤仇，吳男也不可能僅因拒絕女友攙扶，萌生殺人之意，因此應無殺人動機。且郭女雖然墜樓重傷，但因未提傷害告訴，據此判決吳男殺人未遂罪無罪。

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判決指出，吳男去年8月間凌晨和女友在高雄大寮區住處陽台聊天喝酒，2人喝到凌晨近6時因吳男想再開第3瓶紅酒遭女友以喝太多阻止，進而發生口角。

由於情侶吵架聲音越來越大，恰好附近詹姓民眾準備騎車上班時，直接朝聲音源頭看去，就撞見郭女被吳男從2樓陽台處推下來，並連忙報警呼叫救護車，郭女送醫後全身骨折，所幸經治療撿回一命，吳男則被依殺人未遂等罪送辦。（編輯：黃世雅）1130425