北市中正一分局男警開槍自戕 送醫搶救不治

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（中央社記者黃芸台北25日電）台北市警察局中正第一分局今天發生有員警開槍自戕事件，37歲徐姓男警被發現頭部受傷並倒臥在警局地下4樓，台北市消防局獲報緊急協助送台大醫院搶救仍不治，事發原因待查。

消防局中午12時31分獲報，指中正一分局地下室4樓有員警疑受槍傷待援，緊急派員到場協助，發現1名男警頭部有外傷、意識不清，送台大醫院搶救。

中正一分局隨後透過新聞稿表示，警專28期的徐姓男警和家人同住新北市、今天執行巡邏勤務中接獲其母來電，他隨即於中午12時4分返回派出所並持手機離開值班台。

經其他員警多次聯繫未果，最後在警分局地下室4樓發現徐姓男警以警槍擊發一發自戕頭部、倒臥現場，經送醫搶救於下午1時15分宣告不治。

初步了解，徐姓男警工作狀況正常，和同事相處融洽，詳細事發原因仍在釐清中。（編輯：張銘坤）1130425

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