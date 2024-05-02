汪小菲遭大S提告毀損債權 北檢續查訊後請回

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）商人汪小菲遭前妻、藝人大S（徐熙媛）聲請強制執行前涉隱匿高價畫作藝術品，被徐女提告毀損債權獲不起訴，高檢署把案件發回北檢續查。檢察官今天傳喚汪小菲到庭，訊後請回。

檢察官庭訊約1個半小時結束，汪小菲離開地檢署接受媒體採訪時指出，這件事是家事，浪費大家的公共資源、時間，感到不好意思，畢竟她（徐熙媛）是孩子的母親，最近雙方沒有聯繫。

汪小菲說，孩子流著他與徐熙媛的血液，作為父親，會盡一切所能照顧孩子，遇到任何問題，他敞開環抱，隨時歡迎孩子找他。

汪小菲與徐熙媛於民國110年11月間透過律師發布聯合聲明，表示雙方已決定和平解除10年婚姻關係，並辦理相關手續。

徐熙媛於111年間指控汪小菲未履行離婚協議，自同年3月起不再支付她生活相關費用，因而向台北地方法院聲請強制執行。法院裁准。

另外，台北地檢署不起訴處分指出，徐熙媛不滿汪小菲在其聲請民事強制執行前，涉嫌把4件高價畫作藝術品搬到汪小菲經營的酒店隱匿，因此提告汪小菲涉嫌毀損債權。

檢察官認為，汪小菲僅是取回私人物品，罪嫌不足，給予汪小菲不起訴處分。

徐熙媛不服，認為北檢不起訴理由有缺漏，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署指出，一審偵查不完備，今年2月發回北檢續查。（編輯：戴光育）1130502