接獲恐嚇信放危險物 高醫：目前巡查未發現

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高醫今天接獲網路恐嚇信，信中稱將至高醫放置危險品，高醫立即報警，並巡查全院公共區域、病房及重要設施。高醫表示，目前為止未發現任何危險物品。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天接獲網路恐嚇信，高醫透過訊息說明，目前還無法判斷信件是惡作劇或是有犯案意圖。高醫接獲恐嚇信後，隨即向三民一警分局十全所報案。

高醫進一步說明，考量保護病人、家屬與工作人員安全，醫院每天均會保持警戒提高警覺，並進行安全巡檢，確認各單位與公共責任區是否有可疑物品及人士出沒，且確保逃生通道順暢。

高醫也在內部訊息指出，請各單位主管提醒工作人員提高警覺、留意安全，且勿散布不實訊息；優先確保員工、病人安全，如果發現可疑物品應立即淨空現場空間和人員，並立即通報。此外也提醒員工多留意公共區域、工作環境等是否有可疑人士、物品等。

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三民一分局則指出，上午9時20分接獲高醫報案，指遭人寄發電子郵件聲稱裝危險物品。警方協同刑事警察大隊科偵隊組成專案小組，調閱郵件IP位址，目前已鎖定可疑郵件帳號的IP位址，全力追查偵辦。

警方同時派遣轄區十全所、偵查隊等警力偕同醫院警衛人員共同針對院內各個區域全面仔細搜查，目前未發現任何不明物品，將持續加強院區安全維護，防制事故發生。（編輯：謝雅竹）1130509