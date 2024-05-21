高雄施工店面旁被停車拒移 屋主反制鷹架包圍挨罰

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄胡姓男子將車子停在一間施工店面旁，屋主報警聯繫胡男移車遭拒，便在胡男車輛四周架設鷹架；警方表示，此處未劃設禁止停車標線難以舉發，但屋主違規架設鷹架將開罰。

高雄市警察局小港分局今天表示，35歲胡男將車輛停在高雄小港區新豐街一處施工店面旁，屋主發現後，17日向警方報案出入口被擋住，無法施工維修；但警方通知胡男移車，卻被回以沒違規、也未影響住戶出入而加以拒絕，且因停車處未劃設紅線，警方也無法以道路交通管理處罰條例舉發。

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屋主見胡男態度堅決，便在其車輛四周架設鷹架圍住，民眾見狀拍下照片上傳網路，也引發網友熱議雙方行為。

警方經多天聯絡，已聯繫屋主拆除鷹架，並勸說胡姓車主移車，但胡男至今仍未移車。但屋主架設鷹架佔用道路施工未申請許可，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款開單舉發；若胡男認為自己權利遭受侵害，可向警方報案，警方將依法辦理。（編輯：陳仁華）1130521