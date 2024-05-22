新北蘆洲某婦科醫生疑涉性騷 女子警局做筆錄

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（中央社記者楊侃儒、高華謙新北22日電）女子Dcard發文，指去年到新北蘆洲某婦產科診所看診，醫生疑涉性騷擾，今天前往轄區警局報案。全案由新北衛生局調查，性騷擾部分可依性騷擾防治法向社會局申訴。

新北市政府警察局蘆洲分局今天證實，女子昨天中午12時透過網路報案，全案經受理報案，當事人今天到警局製作筆錄。

對於這家位於蘆洲區婦產科診所疑涉對病人性騷擾，新北市衛生局回覆中央社記者查證指出，目前未接獲民眾陳情，但因為當事人已在網路上透露機構名稱，將派員到了解狀況。

衛生局表示，後續全案查證屬實，醫師恐涉及刑事責任及醫師法第25條「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」或「執行業務違背醫學倫理」應移付懲戒情事，依醫師法第28條規定，最重可作「廢止醫師證書」懲戒。另有關涉及性騷擾部分，可依性騷擾防治法第13條向社會局提出申訴。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心表示，接獲通報後由社工提供協助，並視被害人需求提供陪同筆錄、陪同開庭、法律扶助、心理諮商等協助。

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女子日前Dcad發文表示，先前在這間診所被診斷出有子宮內膜異位症，對方說會擴散至臀部，內診時醫生都讓她站著並從後面揉她的屁股，還問會不會痛，也會說一些不舒服言語，當下就質疑是不是遭性騷擾。

女子表示，且醫師每次內診都沒戴手套，另隻手還會撫摸她大腿，原本還想醫生年紀大，不至於做出噁心舉動。直到後來經友人介紹到另家婦產科診所就診，才發現原本就診過程完全不正當、不正常，事隔5個月心理覺得很不舒服，因此透過社群論壇發文。（編輯：孫承武）1130522