連上銘涉總統副總統選罷法 北檢通緝中

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（中央社記者林長順台北22日電）陸委會今天指出，台籍男子連上銘在中國設有戶籍，因此主管機關依法註銷他的台灣戶籍。據了解，連男涉及109年間的一件違反總統副總統選罷法案，因未到案，已被台北地檢署發布通緝。

大陸委員會22日發布新聞稿表示，國人連上銘疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，相關情形正由主管機關查處中；此外，該民眾因涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入台灣選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，經查證，連上銘在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之1規定，因此主管機關已註銷他的台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

據了解，台北地檢署偵辦中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷等7人涉獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式拉抬時任總統候選人韓國瑜選情。最高法院判處林懷有期徒刑3年2月定讞，已入監服刑。

連上銘當時擔任長沙市台協會秘書處聯絡人，也涉及此案，但連上銘經多次傳喚未到案，台北地檢署先行起訴林懷等7人，並將連男發布通緝。

根據相關判決書，連上銘在本案中負責統整相關餐會及領取機票補助名單等事務，目前被列為違反總統及副總統選舉罷免法案的被告。（編輯：張銘坤）1130522