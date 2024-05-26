西濱彰化段拖板車自撞H型鋼翻落車道 2車撞上釀2傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）一輛載運H型鋼構物的聯結拖板車今天清晨行經台61線彰化縣路段，陳姓駕駛不明原因自撞護欄，導致板車上H型鋼構物翻落車道，2輛自小客車閃避不及撞上，事故釀2人受傷，車道一度封閉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

省道台61線、西部濱海快速公路彰化縣伸港鄉路段清晨發生連環車禍，25歲陳姓司機駕駛聯結拖板車載運多根大型鋼構物，不明原因自撞護欄導致車頭後方板車側翻，板車載運的鋼構物散落車道，安全島及路燈也遭撞毀，後方2輛小客車閃避不及追撞，事故釀2人受傷。

轄區彰化縣警察局和美分局初步調查，台61線北上指標約167公里處，清晨4時26分發生這起交通事故，陳姓司機駕駛聯結拖板車自撞路側護欄，後方2輛自小客車追撞掉落的H型鋼構物，3名駕駛無酒精反應、持照正常，拖板車陳姓駕駛、自小客車江姓駕駛送醫，多為肢體擦挫傷，皆無生命危險，確切肇因調查釐清中。（編輯：陳仁華）1130526