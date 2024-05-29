台南母毆打傷害女嬰致死 判刑4年2月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北29日電）台南林姓女子不耐照顧剛出生的女兒，持續毆打、拋摔女兒致死。一、二審均認定林女行為時因心智缺陷致控制能力顯著減低，依家暴傷害致死罪判刑4年2月，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，林女不耐照顧剛出生的女兒，於民國109年10月31日至110年2月1日間持續毆打女兒，把女兒往床上、地上拋摔，導致女兒受有四肢多處骨折、嚴重腦水腫及雙眼視網膜多處出血等傷害，並陷入昏迷；女童送醫急救後，於110年4月間身亡。

案經台南市政府社會局提起獨立告訴，台南地檢署偵查後，依家暴傷害致死等罪起訴林女。

一審台南地方法院認為，林女犯家暴傷害致死罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑；另外，林女經鑑定有智能不足情形，且行為時因心智缺陷致控制能力達顯著減低程度，依法減輕其刑。

一審認為，林女未善盡為人母的保護教養責任，對僅出生數月的女兒施以暴力行為致傷重死亡，令女兒死前受有極度痛苦，另審酌林女犯後坦承犯行，控制力不佳發生人倫悲劇等情狀，判處有期徒刑4年2月。

案經林女上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。林女主張，面對育兒壓力無法自我調適及控制衝動，犯罪情狀尚可憫恕，請求法官依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑，並給予緩刑。

二審認為，林女對出生僅數月的女兒施暴，超乎人情之常，難認有客觀上足以引起一般同情、憫恕的情狀，另參酌醫院精神鑑定報告，認為林女仍須接受刑事執行及後續保護教化程序，駁回上訴，仍維持原判。

案經上訴，最高法院認為，原審判決認事用法無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130529