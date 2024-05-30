3男跟拍民進黨高市黨部主委 侵入社區判拘20至40天

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄30日電）民進黨高市黨部主委許智善去年12月遭3男子跟拍，3人一路尾隨他侵入鳳山一個社區，結果遭住戶發現報警；高雄地院依無故侵入住宅罪判拘20至40天，可易科罰金。

對此，許智善今天接受中央社記者電訪回應，自己是住透天厝，位於南鳳山，那棟被跟拍、位於北鳳山大樓與他無關，也不知道為什麼會發生這種事。

今年初，高雄立委選情激烈，尋求連任的民進黨立委許智傑最終成功當選，但選舉期間其胞弟民進黨高市黨部主委許智善遭李姓、林姓、陳姓3名男子跟拍；高雄地方法院審理時，3人僅坦承跟拍犯行，但拒絕透露是受何人指使。

法官審結後，認為3人未經社區大樓住戶同意侵入，侵害社區大樓住戶居住安寧，所為誠屬不該，依無故侵入住宅罪判處拘役20至40天，可易科罰金，可上訴。

判決指出，林男去年12月1日晚間9時許在李男指示下，開車跟拍許智善至鳳山區一處社區地下室停車場，2天後又由陳男騎車跟拍進入同社區停車場，但遭社區大樓住戶發現後報警處理。（編輯：陳仁華）1130530