遭控擅闖民宅逮人 北市警：合法搜索、技巧待精進

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷、黃麗芸台北23日電）北市萬華警分局遭控擅闖民宅抓人還破壞家具，警方澄清，因犯嫌躲入陳情人住處後陽台，經檢察官同意逕行搜索，坦言執法技巧需精進，若有財損將協助復原。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，市長蔣萬安率市府官員列席備詢。無黨籍議員徐立信質詢時表示，新北市板橋區民眾向他陳情，表示日前返回住處發現屋內凌亂，且電子鎖、窗簾遭破壞。

徐立信說，陳情人事後檢視監視畫面，才發現有人闖入，向新北市警方報案才知道是台北市員警進家中逮捕嫌犯，並指控北市警方事後都沒跟陳情人聯絡。

台北市長蔣萬安表示，將要求北市警局針對此事進行深入了解，市警局也應該在事發後積極聯繫陳情人。

台北市警察局萬華分局發布新聞資料澄清，此案是依台北地檢署指揮偵辦詐騙案，16日下午3時許持拘票至新北市板橋區一處民宅4樓執行查緝。

警方說，詐騙集團陳姓幹部發現員警，立即由租屋後陽台翻牆往鄰屋躲藏，員警發現後，立即請示台北地檢署檢察官，經同意後依刑事訴訟法執行搜索，並翻越陽台至鄰屋尋找犯嫌。

員警發現犯嫌藏在鄰屋陽台雜物堆置處，後續依法逮捕偵辦，並把搜索結果陳報地檢署及法院備查。

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警方表示，因陳姓男子反抗，員警使用辣椒水以維護執勤安全，陳男無外傷，僅有紅色辣椒水噴灑在臉上，之後就從鄰屋大門把人帶離，並關上大門，未破壞屋內財物或門鎖，全程均有錄影錄音。

警方指出，案發後立即透過社區物業管理、轄區派出所與陳情人聯繫，但都未聯繫上，將持續派員與民眾聯繫，協助復原並負擔賠償責任，後續會把此案例當範本，精進員警執勤技巧。（編輯：張銘坤）1130523