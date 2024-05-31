假借交易違法放貸7.7億 台蠟負責人等7人遭訴

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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）嘉義地檢署偵辦台蠟、冠達公司假借交易買賣光電設備，逕自貸放給光電業者，5年來涉違法放貸金額達7.7億元，今天偵查終結，依違反證交法等罪起訴台蠟負責人林哲印等7人。

起訴書指出，林哲印為台蠟及子公司冠達的負責人，其女兒當特助，另有廖姓財務長；對外自稱是裕田集團的太陽能工程總承包廠商謝益宏，與王姓光電商為事業夥伴，2人共負責5家光電公司，多在台南活動、營運光電案場。

檢調調查，台蠟、冠達公司因蠟品本業營收衰退，竟與謝益宏、王姓光電商等人，自民國107年7月25日至111年10月遭搜索為止，以台蠟、冠達公司與裕田集團實際控制的光電系統公司，進行不實交易，藉此將台蠟公司資金假借交易名義，自行放貸給謝益宏、王姓光電商，再獲取相當於貸款利息的過水交易差額。

檢方表示，台蠟、冠達公司和裕田公司在實際物流不變下，僅由雙方製作不實傳票、發票及辦理存匯款業務；總計不實交易營業額新台幣6億7054萬2220元，記入公司帳冊及會計報表，並將其中6億5470萬2220元的不實營收交易紀錄，記載在台蠟公司107年第4季至111年第3季合併財務報告。台蠟、冠達公司違法放貸給謝益宏及王姓光電商共7億7571萬4857元。

檢方調查，台蠟及冠達公司尋求短期營運週轉資金，竟持不具交易事實的太陽光電系統銷售協議書、發票、匯款單等文件，向某銀行申請放款，使銀行誤信而撥款，詐貸8350萬7460元。

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此外謝益宏、王姓光電商也為尋求營運週轉資金，而向另一家銀行申請太陽能設備專案貸款，竟製作內容不實的裕田公司工程契約，及偽造契約金額相符的不實發票，向該銀行申請放款，使銀行誤信而予以撥款，詐貸6億4905萬4000元。

檢方指出，全案屬智慧型犯罪，犯罪期間長達5年，金流、帳冊均繁雜，調查期間傳喚21名證人，今天偵查終結，依證券交易法、銀行法等罪將林哲印等7人提起公訴。（編輯：郭諭儒）1130531