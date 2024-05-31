假博奕真詐欺 檢起訴詐團、收賄警、洩密律師38人

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）詹姓男子以假博奕系統平台詐騙投資後，以當舖作為贓款洗錢據點，還以貴重勞力士手表賄賂楊姓警員，透過顏姓律師外洩案情串供；新北檢今天偵結，起訴詐團36人與警員、律師。

新北地檢署下午發布新聞表示，檢肅黑金專組檢察官周懿君今天偵結詐欺集團詐騙匯款、員警收賄、律師洩密案。分別分別依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢防制法、貪污治罪條例交付賄賂，起訴詐團36人。

另外，依照公務員登載不實準公文書、偽造公文書、貪污治罪條例違背職務收賄、洗錢與非公務員洩密罪嫌，起訴涉嫌收賄的台北市刑事警察大隊楊姓偵查佐、與顏姓律師。

起訴書表示，被告詹男等36人共組電信詐欺集團，自民國108年初起，經營假博奕詐騙平台，透過網路誘騙被害人匯款儲值下注。詐團並收購臉書（Facebook）帳號，架詐騙廣告並投放至臉書粉絲專頁，藉以引誘被害人。

起訴書說，詐團成立數家合法外觀的公司或事業，隱匿詐騙贓款金流；也成立當舖作為詐欺機房財務管理中心，掩護每個月各機房詐騙贓款的金流並藉以洗錢。

檢方說，詐團還在LINE等通訊軟體，成立群組作為集團成員間相互聯繫、索取人頭帳戶或分享平台工具之用。等被害人要求提領獲利時，卻以各種手法推拖阻撓。

檢方說，查出楊姓偵查佐於108年間知悉其女友加入詐欺機房，竟利用警方內部智慧分析決策支援系統等，將查得的詐團成員資料提供女友，以躲避查緝。

楊姓警員也涉嫌將警方查緝賭博或詐欺專案資訊，洩漏給詐團藉此收取高價勞力士黑水鬼手表等賄賂。

檢方查出，楊警於110年11月間，購置位於新北市新莊區的房屋，以詐欺所得贓款支付購屋價款、房貸、裝潢款，藉此隱匿詐團成員女友的詐欺所得。

檢方說，詹男於111年11月遭警查獲、檢方聲押後，某國際法律事務所顏姓主持律師，辯護期間藉由閱卷複印筆錄等案卷資料，交給人攜出供外界閱覽。

詹姓律師又擔任信差，將他人傳遞與案情有關之訊息字條，攜入台北看守所交給在押的詹男，並攜出回應信息翻拍，並以LINE回傳給詐欺集團成員知悉。（編輯：張銘坤）1130531