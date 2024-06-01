通緝犯拒捕持刀砍傷員警頸部 桃檢以殺人罪起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市被通緝的李姓男子，去年因拒捕，以水果刀砍傷前來捉拿的楊梅警分局員警，造成員警右手、右頸割傷；桃園地檢署認為李男有傷人致死的目的，日前偵結，以殺人罪起訴李男。

桃園地檢署起訴書指出，50歲李男因妨害公務案被桃園地方法院判處有期徒刑3月、緩刑2年確定，事後因未履行緩刑條件被撤銷緩刑，卻拒不到場接受執行，因此被通緝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

起訴書指出，桃園市政府警察局楊梅分局陳姓、鄭姓員警，去年6月8日下午1時55分許到李男住處要將其緝捕到案，由於李男不肯開門，警員找來鎖匠開鎖，李男卻在開鎖瞬間持刀攻擊員警。

起訴書指出，李男當時手持水果刀從門後衝出，對鄭姓員警連續追砍，造成鄭姓員警右頸割傷4公分、右手開放性傷口2公分、右前臂擦傷等傷害；陳姓員警也在奪刀壓制時右手扭傷、左手擦傷，最後是因李男父親趁兒子被壓制時上前奪刀，而未釀成更大傷亡。（編輯：李錫璋）1130601