男子涉大賣場偷拍女子裙底 北市警到場查獲送辦

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（中央社記者劉建邦台北1日電）李姓男子日前在台北市士林區某大賣場內，涉用放在購物籃的手機偷拍前方女子裙底，被女子男友發現喝止報警，警方到場後查出李男手機內有多名女子裙底偷拍照，警詢後送辦。

台北市警察局士林分局今天發布新聞資料指出，日前獲報，轄區內某大賣場有糾紛案，派員到場發現，40歲李姓男子涉偷拍女子裙底。

警方說，18歲被害女子與男友前往台北市士林區某大賣場消費，期間男友發現一名陌生男子持續在女友身旁徘迴，且會不斷持購物籃靠近女友，認為動作異常，上前詢問時，男子隨即轉身離去，雙方爆拉扯，引發賣場人員關心。

過程中，被害女子的男友拿走陌生男子放置在購物籃的手機，李姓男子才坦承偷拍，警方接獲業者報案後派員到場，經查看李男的手機後發現，確實有被害女子的裙底照及其他不明被害女子的裙底影像。

警方表示，李姓男子被帶回偵辦，警詢後依妨害秘密罪嫌移送偵辦，將持續清查是否有其他受害人。

士林警分局指出，民眾遇性騷擾、偷拍等，應保持冷靜、大聲呼救引起旁人注意，後續盡速報警，以免個人權益持續受到不法侵害。（編輯：李錫璋）1130601