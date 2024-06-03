屏東市代會前後任主席涉貪 林恊松、蕭國亮判刑定讞

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（中央社記者林長順台北3日電）國民黨籍前屏東市長林恊松於市代會主席任內涉貪，二審判刑6年10月；同案被告現任國民黨籍屏東市代會主席蕭國亮，也涉貪遭判刑4年2月。案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林恊松在擔任屏東市代表會主席期間，許姓友人於民國101年至107年4月底想販售茶葉給市代會，但因未設立公司行號，無法開發票或收據供市代會核銷，林恊松便指示總務葉男向周姓禮品業者取得不實發票，供不知情的市代會會計人員核銷並撥款。

另外，林恊松為詐取主席特別費，透過葉男向周姓業者取得不實發票核銷，並用於支付每個月新台幣2萬元私人助理費，前後共計詐得57萬元8250元。

判決表示，蕭國亮接任市代會主席，於109年1月至4月指示葉男向人買茶葉，再指使葉男向周姓業者取得不實發票浮報核銷，詐得事務管理業務費4萬元；另外，蕭國亮被控於108年間指示葉男向周姓業者取得不實發票，詐得為民服務費3萬6000元。

屏東地方法院依貪污治罪條例公務員利用職務詐取財物等罪，判處林恊松有期徒刑7年、蕭國亮4年2月徒刑，均褫奪公權3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，審酌林恊松偵查中曾坦承犯行，之後又改口否認，未有真誠悔意，另考量原審重複計算部分犯行，改判林恊松6年10月，褫奪公權3年，蕭國亮維持原判。

最高法院認為，原審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130603