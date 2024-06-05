前銀行襄理偷拍女同事如廁40人受害 一審判刑2年

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）洪姓前銀行襄理被控於銀行廁所以密錄器偷拍多名女子，士院審酌洪男認罪，且與多數被害人達成和解，日前依妨害秘密罪判處洪男應執行有期徒刑2年，均得易科罰金，可上訴。

士林地方法院判決指出，洪男民國111年5月至8月間，涉嫌以雙面膠把2支筆型密錄器，黏貼於工作的銀行女廁馬桶水箱下方消毒器、門框槽等處偷拍女同事如廁，直到其中1名被害女子發現報警全案曝光。

檢警循線查出洪男涉案，並於洪男住處查扣存有大量私密照硬碟、電腦等證物。全案有40名女子遭偷拍，有38人提起刑事告訴，檢察官依妨害秘密罪起訴洪男。

士院認為，洪男涉犯無故竊錄他人非公開的活動及身體隱私部位罪，事證明確，共38罪，應予分論併罰。

士院審酌洪男為滿足個人私慾，嚴重侵害多人隱私權，致被害人內心留下難以抹滅陰影，犯罪所生危害深遠，應予非難，考量洪男犯後始終坦承犯行，並與35人達成調解並履行完畢，依法量刑，並沒收扣案犯罪工具，仍可上訴。（編輯：孫承武）1130605