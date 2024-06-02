男學生偷拍記2小過遭疑放水 校方：為此已改校規

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市一所高中遭家長控訴，女兒遭男學生偷拍如廁畫面，校方竟只記小過2次。校方說明，因當時校規列舉可記大過事項不包含性騷擾，已修改校規。

媒體報導，台北市一所高中有男學生偷拍女學生如廁畫面長達3年，受害者家長報警後，加害者被法院裁定保護管束，學校經調查也確認性騷擾事件成立，但家長質疑校方僅處加害者小過，根本是放水。

校方接受電訪回應，去年11月得知此事後，立即通報教育局列管，並在當天召開會議決議受理、啟動調查，確認性騷擾事件成立後，性別平等教育委員會建議給予大過處分，但校內學生獎懲委員會討論時發現，校規列舉可記大過事項僅性侵害，未包含性騷擾，所以改記小過2次。

校方指出，因應此事件，校規已在今年初重新修訂，若發生性騷擾且情節嚴重者將記大過處分，同時針對廁所門縫、間隙全面檢查，確保類似情形不會再發生。

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教育局說明，學校針對此案均依相關規定處理，在今年1月22日將調查報告及懲處結果以書面通知當事人，並告知30天內可申復，但當事人未提出申復。

教育局表示，據學校說明，行為人已受司法判決處以保護管束，不在校園中；被行為人目前學習情形正常，將持續提供相關輔導關懷及協助，並請學校持續落實反偵孔檢測、強化性別平等教育及法治教育。（編輯：李錫璋）1130602