新竹福源花生醬二代炒股 虧損減刑判刑1年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）新竹市名產「福源花生醬」第二代曾廷海涉嫌炒股，一審依證券交易法判刑3年4月；二審則認為曾男虧損307萬餘元、無犯罪所得，改判刑1年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，曾男自民國103年12月至104年3月，涉嫌利用自己或不知情親友的證券交易帳戶，持續高價買入或低價賣出上市公司「麗正國際科技」的股票，造成麗正公司股票交易活絡表象，引誘一般散戶投資人加入買賣股票。

一審新竹地方法院審理時，曾男坦承連續買賣股票，但否認製造交易活絡犯行，並辯稱他玩股票是融資當沖，沒有意圖活絡股市、引誘散戶跟著進場。

一審認定，曾男犯行事證明確，影響證券市場運作，破壞證券市場交易安全，應予非難，依證券交易法的製造證券交易活絡表象罪，判處曾男有期徒刑3年4月。

案經曾男上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，原審判決未考量曾男犯行同時涉犯高買低賣證券罪、製造證券交易活絡表現罪，應改從重依高買低賣證券罪論處。

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二審指出，曾男買賣股票未有犯罪所得，虧損31萬1789元，加稅費成本支出276萬8121元，總虧損307萬9910元，得依證交法規定減刑；另考量曾男認罪且造成損害非重大，有法重情輕之情，可依刑法第59條情堪憫恕規定減刑。

二審審酌曾男犯罪情節、家庭背景等情事，因此撤銷原判，改依高買低賣證券罪判處曾男有期徒刑1年。經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130605